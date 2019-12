AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-06-14 09:59:00

COMPUTEX 2017: Gigabyte bag lukkede døre

Gigabyte havde gemt det meste af deres hardware væk bag lukkede døre, men vi kom ind, og fik taget et kig på deres nye produkter.

Gigabyte var, som en af de helt store spillere på PC hardware markedet, selvfølgeligt også med på Computex i år. Modsat fx. MSI og ASUS havde de dog valgt at gemme de meste af det de havde med på messen bag lukkede døre på Taipei 101.

Jeg var dog forbi for at kigge på hvad de have taget med og kiggede en del på deres nye bundkort til både AMD og Intels kommende platforme til HIgh End Desktop markedet.

Se med på YouTube for en gennemgang af nogen af de ting jeg så hos Gigabyte.

Jeg kunne personligt rigtigt godt lide den design stil, som Gigabyte havde valgt til deres nye serier af bundkort. Det havde måske været lidt lækkert, hvis de havde valgt en stil, der visuelt kunne adskille AMD og X399 mere fra Intel og X299, men det kan være det kommer, når der lander flere kort på AMDs side af hegnet.

Jeg var specielt glad for den måde som de havde grebet RGB LED lyset an. Der var masser af muligheder for at tilpasse tingene, og det var super lækkert udført.

Det var også rigtigt spændende at se Gigabytes bud på et mini-ITX kort til Ryzen og AM4. Det er selvfølgelig altid lidt begrænset, hvor meget producenterne kan udfolde sig på så lidt plads, men kortet fra Gigabyte virkede som et solidt lille kort.

Som altid så gør vi naturligvis hvad vi kan for at få tingene forbi til nærmere test her på Tweak.

Selv om Computex er slut for i år så er der stadig en smule mere på vej til jer fra Computex. Så følg med lige her og på YouTube.

