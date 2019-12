AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

2017-05-31

COMPUTEX 2017: Intel klar med Compute Card

Computex 2017 har indtil videre været et sandt mekka for nye spændende produkter. Intels nye Compute Card er et af dem.

Når det kommer til at opgradere vores gadgets, så ender det tit med, at vi bare går hen og køber den nyeste model.



Dette er et problem, som Intel har kigget nærmere på. På Computex 2017 har de nu givet deres bud på en løsning, som kommer i form af det såkaldte Compute Card.



Intel står ikke alene om det nye Compute Card. Det er nemlig blevet lanceret i samarbejde med en række partnere, heriblandt Dell, LG og Lenovo.



LG siges at arbejde på en multifunktionel desktop, der netop kan gøre brug af Intels Compute Card. Det bliver dermed muligt for brugere af LG’s kommende desktop at opgradere til en nyere og bedre hardware, hvis dette skulle være ønsket.



Et Compute Card er helt grundlæggende et lille kort, der indeholder hukommelse, opbevaringsplads, netværk og en processer.