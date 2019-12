AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-30 12:45:46

COMPUTEX 2017: Ny WiFi-router fra ASUS

Hvis du går og mangler en god WiFI-router, så kan det være en god ide at vende blikket mod Computex 2017. Her har ASUS lanceret en spændende nyhed.

Hvis du går og mangler en god WiFI-router, så kan det være en god ide at vende blikket mod Computex 2017. Her har ASUS lanceret en spændende nyhed.

Det er ikke ligefrem WiFi-routere, som verden mangler lige nu. Alligevel har ASUS valgt at lancerer en helt ny model i form af ASUS Blue Cave. Det er sket i forbindelse med Computex 2017.



ASUS Blue Cave består af et unikt design. Mest bemærkelsesværdigt er hullet i midten. Der er dog en mening med galskaben. Hullet skal nemlig sørge for at skabe en slags adskillelse mellem toppen, hvor antennerne er blevet monteret og bunden af routeren.



ASUS Blue Cave fremstår blot som endnu en simpel router, der blot har til opgave at tilbyde trådløs internetforbindelse til dine enheder. Den kan dog meget mere. ASUS bekræfter, at den har mulighed for at opnå en hurtighed, der vil være i stand til at dele diverse filer og 4K videoer. Derudover er den også blevet udstyret med IFTTT og Alexa fra Amazon.



Du skal heller ikke frygte for at blive hacket. ASUS Blue Cave kommer med AiProtection fra Tredn Micro, hvilket beskytter dine enheder.



Hvis denne nye router fra ASUS har fanget din interesse, så er det fuldt ud forståeligt. Den kan erhverves for 180 dollars.