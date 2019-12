AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-03 11:33:04

COMPUTEX 2017: Nye strømforsyninger fra EVGA

Vi har før set strømforsyninger fra EVGA, og nu er producenten klar med nye produkter, som rammer fra mainstream og op til mere seriøse strømforsyninger.

EVGA kan andet end grafikkort og bundkort under Computex 2017, og producenten fremviser nye strømforsyninger i Taipei, som blandt andet inkluderer deres nye SFX-L G3s series i 650W og 750W versioner.



Begge måler 130x120mm, og et fuld modulært designet, og 80Plus Gold certificeret. Der er stadig ikke lanceret en specifikationsliste, men det forlyder G3s serien er udviklet med SuperFlower i baglandet. For at køle PSU’en ned, er der placeret en 120mm fan i bunden, som kan sættes i hybrid-mode via en dip-switch, hvilket basalt set betyder PSU’en ikke starter før den rammer en forudbestemt temperatur/level.



Udover G3s series SFX-L produkterne, fremviste EVGA også en ny 450W B3 series, hvor målgruppen er main entry/mainstream. Til trods for det burde betyde ”dårligere kvalitet”, så finder vi stadig føromtalte modulære designe og en 80Plus Bronze certificering samt et single +12V rail design, som er i stand til at levere 37.4 Amps. B3 series udbydes fra 450W og til til 850W.



Tilgængeligheden på de nye G3s PSU’er forventes at være klar i Q3 og Q4 2017. B3 serien forventes lanceret inden for en kort tidsramme til en pris på €50.

Kredit: Fudzilla