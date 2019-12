AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-02 00:25:23

COMPUTEX 2017: Trådløst HTC Vive VR-headset

Computex 2017 har noget for enhver smag. Det gælder også, når snakken falder på VR-produkter.

Computex 2017 har noget for enhver smag. Det gælder også, når snakken falder på VR-produkter.

HTC har brugt Computex 2017 på at bekræfte et nyt VR-produkt. Det drejer sig om et nyt Vive VR-headset.



Det nye VR-headset udkommer først til næste år. Her forventes det at udkomme i en særlig trådløs form.



Modellen som blev brugt til lanceringen på Computex 2017 var blot en almindelig prototype.



HTC’s trådløse Vive VR-headset kommer i modsætning til sine forgængere til at blive udgivet med en lille boks oven i hatten. Boksen gør det muligt for headsetet at fungere trådløst.



HTC har endnu ikke offentliggjort, hvad prisen kommer til at lande på. VR-produkter kommer dog sjældent billige.