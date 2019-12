AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-06-03 13:14:36

COMPUTEX 2017: Tweak.dk gennemgår nye Tesoro produkter

Tesoro skulle lige som os, heller ikke nyde noget af at gå glip af Computex i år, og havde pakket tasken med nyheder til Taipei.

Tesoro havde indrettet sig i en suite i Taiwan Convention Center et stenkast fra Taipei 101. De havde pakket tasken med et par velkendte og populære produkter, men de havde selvfølgelig også nyt med til Taipei.

Tesoro er ikke blandt de mest kendte producenter i Danmark tiltrods for Tweak.dk har gjort sit til at sprede budskabet om deres tilstedeværelse. Gældende for de fleste Tesoro produkter Tweak.dk har testet, så er producenten bestemt en spiller på markedet man kan regne med kvalitet fra.

De seneste vi testede fra Tesoro, er var deres Tesoro GRAM Spectrum RGB tastatur, så vi sendte en award efter og en flot score på 9 ud af 10. Netop omtalte GRAM Spectrum kommer i en ny version, og vi kiggende blandt andet nærmere på den nye SE version på mødet med Tesoro.

En stor tak til vores trofaste samarbejdspartnere på Tweak.dk

Læs mere om Tesoro og se deres udvalg af produkter HER

Læs mere om MSI og se deres store udvalg af produkter HER

Læs mere om Cooler Master, og se deres store ydvalg af produkter HER

Læs mere om GUNNAR og se deres udvalg af Gaming Briller HER

Følg med de kommende dage, hvor Tweak.dk deltager i mange spændende møder med producenterne.

Se flere videoer og Computex 2017 nyheder HER