AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-14 10:29:34

CS:GO ramt af store betting-problemer

Counter Strike: Global Offensive bruges ikke længere kun til at få udløb for sin gaming-trang. Nu er der også penge involveret.

Gamer-miljøet har længe været forbundet med kontroverser angående muligheden for at sælge elementer i et spil for rigtige penge via betting.

UK Gambling Commission arbejder dagligt med at blive klogere på problemet. En ny rapport viser, at det især er Valves Counter-Strike: Global Offensive, som bliver brugt til ovenstående.

Bettingen foregår ikke inde i selve Counter-Strike, men på andre hjemmesider, hvor gamere helt ned til 11 års alderen mødes.

Det er et problem, som Valve har forsøgt at forhindre – især fordi det i sidste ende kan føre til et decideret ludomani-stadie.

BBC har tidligere talt med en universitetsstuderende ved navn Ryan Archer. I en alder af 15 var han stærkt involveret i betting via gaming, og det kostede ham dengang 2.000 pund, hvilket svarer til ca. 17.000 kroner.