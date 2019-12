AUTHOR :

Cloud Hosting sikrer din virksomheds IT

Der kan være mange fordele ved at outsource dele af sin forretning. I hvert fald de dele, som kan varetages sikkert og forsvarligt af andre, da denne outsourcing er med til at frigøre mere tid til andre dele af forretningen. Derfor vælger mange f.eks. at outsource deres servere via såkaldt Cloud Hosting.



Optimal datasikkerhed på fleksibel IT platform

Cloud Hosting er, som navnet også indikerer, en sky-baseret hosting-løsning. Men faktisk er cloud hosting også en server outsourcing, hvilket vil sige, at din virksomhed slipper for besværet med serverdrift, da dette varetages af udbyderen. Dermed sparer virksomheden ikke alene penge, men også bekymringer.



Det giver mening at outsource sine servere

At outsource sine servere, er en god idé, da det betyder, at man som virksomhed ikke skal bekymre sig om IT-hardware, drift og/eller nedbrud. Et IT-nedbrud er i bedste fald et problem, og i værste fald en uoprettelig katastrofe. Den moderne virksomhed i dagens Danmark, er i større eller mindre grad afhængig af solid IT, og det er tydeligt at se, at også IT sikkerheden er mere vigtig end nogensinde, da vi ser stadig flere hackerangreb. Derfor er det essentielt, at IT- og datasikkerhed er i det absolutte højsæde, når man driver forretning.



Således giver det rigtig god mening, at benytte sig af cloud hosting, da man således altid er opdateret på hhv. udstyr og sikkerhed. Det svarer lidt til at gå til bageren efter brød og til slagteren efter pålæg. Ja, du kan få begge dele hos købmanden, men ved at benytte sig af konkrete specialister, er man sikker på kvalitet og at kunne få professionelle råd og vejledning, hvis man har spørgsmål. Dette er selvfølgelig en meget forsimplet analogi, men pointen er den samme – du kan koncentrere dig om din kerneforretning, og lade andre varetage din serverhosting.



Datasikkerhed er altafgørende

Netop aspektet vedrørende datasikkerhed er for mange afgørende. Både den fysiske sikkerhed, altså at selve serverne er godt beskyttet mod brand eller oversvømmelser, hvilket jo kræver et regulært serverrum, der både skal kunne sikre optimal temperatur og ventilation, men som selvsagt også optager plads, hvilket betyder øgede huslejeomkostninger.



Dernæst er der selve datasikkerheden, som er nødt til at være i top, for at minimere risikoen for hackerangreb. Vi så senest, da Mærsk blev hacket, hvordan IT-kriminelle kan – og vil – hacke virksomheder, hvis de kan få en løsesum. En sikker serverløsning er selvfølgelig ikke nok til at undgå hackere, men hvis denne del af forretningen er uigennemtrængelig, er det et spørgsmål om en sund IT-politik blandt medarbejderne, der i sidste ende skal holde hackerne for døren.



Der er ingen tvivl om, at hackerne vil blive ved med at søge nye- og mere kreative veje, med henblik på at overtage herredømmet og afpresse virksomhedsejerne. Dette er dog ikke det værste scenarie, da der også findes IT-kriminelle, der ønsker at videresælge personlige oplysninger, hvorfor disse er underlagt særligt skrappe krav jf. persondataloven.

Det er med andre ord ikke alle og enhver, der må lagre personlig information om deres kunder eller brugere, og ofte vil oplysningerne være spredt over flere netværk, så man ikke kan få brugbar info ud af bare ét hackerangreb.