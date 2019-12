AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-29 19:25:48

Computex 2017 DAG 1: Tweak deltager i et Corsair event

En invitation til gratis alkohol siger man ikke nej til, og vi slog et smut forbi Corsair og deres Cocktail Party. Her blev vi ligeledes præsenteret for en række casemods.

Forud for den officielle opstart, er vi inviteret til et hav af forskellige Cocktail Parties, og vi satte kursen forbi velkendte Corsair, som nok ikke kræver den store præsentation. Ud over en præsentation af eventet, og gennemgang af lidt system-builds m.v. som naturligvis STANK af nutidens RGB porno.

Dog var dagens sammenkomst hovedsagelig baseret på de sociale, og vi har også aftalt møder med Corsair på et senere tidpunkt, som vi naturligvis også dækker efter bedste evne.

Følg med de kommende dage, hvor Tweak.dk deltager i mange spændende møder med producenterne.