AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-05-29 18:58:00

Computex 2017 DAG 1: Tweak er landet og udforsker Taipei

Første dag er så småt ved at være gået, og ud over at være gået med løst og fast, så har vi også været en lille tur forbi Corsair til et mindre event.

Så er den lange rejse fra Danmark til Taiwan overstået, og Tweaks udsendte på stedet, har fået fast grund under fødderne, og kan lige nå at omstille sig til den nye tidzone, inden Computex for alvor går løs tirsdag.

Der er dog kommet en lille video ud af, hvad tiden er gået med indtil nu. Kodeordene er Camera Street, Tech Shopping og Night Market. Se med på vores YouTube kanal

Sving forbi YouTube og klik på subscribe knappen, så går du ikke glip af noget fra vores dækning fra Computex, når det hele bliver skudt i gang for alvor.



Vi ser frem imod dagen imorgen, hvor vores første møder starter, og dermed mange spændende videoer.