AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-05-30 20:19:45

Computex 2017 DAG 2: MSI Computex 2017 - Mobile gaming laptops

MSI inviterede til presse event under titlen Next Dimension Gaming. Fremvisning havde hovedsagelig fokus på deres nye bærbare computere, hvor overskriften må siges af være gaming laptops. Restten blev dog krydret med en gang RGB, som topper retten af.

MSI var vært ved et presse event på første fuldblodsdag på Computex 2017. Fra starten var der lagt op til at det skulle handle om gaming med titlen Next Dimension Gaming. Jeg var som Tweaks udsendte på plads for at se hvad de ville præsenterer for os.



Vi skrev tidligere i dag en nyhed omkring COMPUTEX 2017: MSI sender ny GT75VR Titan gaming bærbar på markedet hvor vi gik mere i dybden med deres nye flagskib inden for gaming laptop. En bærbar, der blandt andet indbefatter: dual GTX 1070, en ulåst i7-7820HK processor, 4K 120 Hz display med 100% AdobeRGB spectrum.



Dog havde MSI også andet at vise frem under dagens MSI event på Computex 2017. Fokus var dog uden tvivl på, at trække deres mobile produkter frem i lyset, og gøre dem til direkte konkurrenter til desktop segmentet.

Skrønen med der ikke findes en gamer laptop, er vist nået til vejs ende, da de mobile kæmper bestemt er kommet ind i kampen om gamerne og esports segmentet. Præsentationen skete via en ganske imponerede flok smukke kvinder, som gjorde det svært at have blikket forkuseret på deres nye produkter.



Se med på vores YouTube kanal, hvor vi gennemgår lidt af de områder som SI eventet bød på.

