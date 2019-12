AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-06-08 10:12:28

Computex 2018: AMD pressemøde, Threadripper 2 og 7nm grafikchips!

AMD havde kørt alt i stilling til Computex 2018. Ud over at bruge tid på at rose sig selv for deres medvind på processorområdet, havde AMD også ret fede nyhed med til pressen. Tweak.dk var naturligvis at finde mellem de fremmødte medier.

Se med i videoen på vores YouTube kanal ,hvor pressemødet bliver dækket.





Heldigvis har AMD noget at have alt rygklapperiet i. Siden de lancerede Zen og Ryzen processorene, som er baseret på Zen arkitekturen, har de skubbet godt og grundigt til CPU markedet, hvor Intel har haft tendens til at sidde på tronen.

Uden vi skal fremstå farvet af den ene eller anden part, er Intel stadig kongen af CPU ydelse indenfor en del scenarier. Dog har ankomsten af Zen og Ryzen i den grad skubbet godt og grundigt til Intel. AMD har også skubbet meget ved måden som Intel hidtil har drevet forretning på. Hvor vi f.eks. ikke har set den store udvikling i antallet af kerner på mainstream CPU’er, så har AMD brudt det dødvande med ankomsten af Ryzen, som giver mulighed for flere kerner til en konkurrencedygtig pris.

Her har Intel typisk haft problemer med at holde priserne ned, hvor den mening mand også kan være med i festen.

Med annonceringen af Ryzen, og især Threadripper 2000, ånder AMD uden tvivl Intel i nakken, hvilket er været super godt for konkurrencen på markedet og til glæde for forbrugerne. Så selvom mange brugere måske stadig sværger til, Intel så ender man med at vinde på udviklingen alligevel.

Som tiden går, bliver flere og flere produkter tilgængelige på markedet med Ryzen og Vega under motorhjelmen fra producenter som Dell, ASUS og Lenovo, så AMD er nu ved at være et fornuftigt alternativ for mange.

En del af AMD’s partnere var med til eventet, og her præsenterede de også deres nye produkter, som inddrager AMD i deres systemer. Her trak især bærbare interessen for mange af de fremmødte

AMD har også stor fokus på det professionelle segment, hvor AMD’s CEO, Lisa Su, fremviste kommende Epyc CPU’er. Her var målet naturligvis at gøre større indhug i servermarkedet.

I samme forbindelse kunne Jim Anderson fra AMD også løfte sløret for den kommende Threadripper 2 CPU, som han bekræftede ville lande senere i år.

Produktionen kører som den ska,l og der er estimeret lancering i tredje kvartal i år, så altså lige rundt om hjørnet.

Top modellen kommer med massive 32 kerner og 64 tråde, så altså et godt trin op af stigen i forhold til tidligere. Den nye Threadripper CPU er stadig på TR4 sokelen, og vil kunne bruges i eksisterende bundkort.

Om der i forbindelse med lanceringen ville komme et nyt chipsæt, sagde de ikke noget om til eventet.

På den grafiske side, kunne Lisa Su også meddele, at deres produktion af næste generation med 7 nanometers produktionsproces også kører efter planen.

Lisa Su forklarede AMD snart påbegynder sampling til deres AIB partnere, og med forventet lancering senere i 2018. Her er det især ankomst af Instinct grafikkortet til det professionelle marked AMD har fokus på i første omgang.

Instinct grafikkortet bygges blandt andet med 32 Gigabytes HBM RAM, og de viste på scenen en renderings demo frem, hvor Instinct fik lov til at flekse med musklerne.

Lisa Su kunne også bekræfte gaming versioner af de nye grafikkort ankommer inden alt for lang tid, men uden at være mere specifik end det.

AMD virkede overordnet set ganske tilfredse med deres program og i forhold til fremtiden og deres roadmap ser ud til at holde stik.

High End Desktop brugerne har noget at se frem til snart med ankomst af Threadripper 2 ,og så kan vi andre se frem til mere nyt om 7 nanometer grafikchips, som er aimet efter gaming, når AMD forhåbentligt frigiver mere information inden alt for længe.

AMD fortsætter også med at udvikle FreeSync teknologien, og kunne i samme omgang meddele der nu findes FreeSync på en række Samsungs QLED fjernsyn.

FreeSync teknologien kommer isæt til gavn, hvis man har en computer med Radeon grafik sluttet til sit TV, og det samme gør sig gældende, hvis man har en Xbox One S eller One X som også understøtter FreeSync. Dermed er det lagt op til en mere flydende spiloplevelse i stuen på både PC og Xbox.

Vores Computex 2018 tur er sponsoreret af Cooler Master