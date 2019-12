AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-06 10:52:00

Computex 2018: Cooler Master - Koncept kabinetter, lodrette grafikkort og flade taster

Med sloganet; Make it yours, er forventningerne store fra vores side inden vi mødte op til vores aftale med Cooler Master. Vi blev budt indenfor af nye spændende produkter, som vi gennemgår på dagens video.

Med sloganet; Make it yours, er forventningerne store fra vores side inden vi mødte op til vores aftale med Cooler Master.

På tapetet havde de blandt andet deres relancering af Cosmos serien, hvor vi denne gang stiftede bekendtskab med Cosmos C700M, som stadig befinder sig i konceptfasen, og dermed option for mulige ændringer inden vi ser det på markedet.

I nedenstående video, gennemgår vi de nye Cooler Master produkter.

Cosmos C700M kabinettet vi fik fremvist på deres Computex 2018 booth, bød på vanlig Cosmos stil med et par tweaks hist og pist samt i designet. RGB delen på Cosmos C700M i 2018 klæder, er blevet udstyret med digital RGB, som åbner op for flere farvelader versioner. Cosmos C700M byder ligeledes på en lidt alternativ montering af grafikkort, som på Cosmos Z700M kabinettet betyder montering i fronten af kabinettet – på hængsler.

Med i samme boldgade, blev vi også præsenteret for endnu et koncept kabinet, MasterCase SL600M.

Her er designplanen anderledes end med Cosmos C700M. MasterCase SL600M har især fokus på at være støjsvag uden at gå på kompromis med kølingen. Som på Z700M, kan MasterCase SL600M håndterer vertikal og horisontal montering af grafikkortet, og så er placeringen af strømforsyningen flyttet frem i fronten for at kunne trække luft ind i bunden og den vej ud over komponenterne.

I fronten på MasterCase SL600M håndterer, finder vi USB portene, som denne gang lyser op, når din hånd kommer i nærheden.

Hvor meget der ændrer sig på MasterCase SL600M og Cosmos C700M inden officiel lancering er stadig uvis.

Med sig havde Cooler Master også et nye lavprofils tastaturer, CK serien, og derunder SK640, som bliver det største i deres nye SK-serie.

Dette og meget mere gennemgår vi i vores Cooler Master dækning i denne video.

Vores Computex 2018 tur er sponsoreret af Cooler Master