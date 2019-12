AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-06-14 12:23:00

Computex 2018: MSI Booth - X399, Gaming Laptops og Prestige PS42

MSI er en af de helt store spillere på hardware markedet, og vi var også et smut forbi deres massive stand på Computex 2018.

Det er ikke noget overflødigthedshorn af spændende nyheder vi blev præsenteret for, men det er ikke så meget producentens skyld, men nok nærmere, at der hverken har været nyheder på chipsæt eller grafikkort markedet op til Computex, som vi har set tidligere.

Se videoen fra vores besøg hos MSI på vores YouTube kanal.

Til gaming segmentet, havde MSI opdaterede udgaver af deres gaming laptops med i bagagen.

På det visuelle, var der ikke sket noget gennemgribende nyt. Det var hovedsageligt under overfladen ændringerne skulle findes. Deres Performance Gaming serie, er blevet opgraderet med 8. generations Intel Coffe Lake processorer.

I hvad jeg vil kalde deres overkill afdeling med f.eks. deres GT75 Titan, har man nu muligheden for 8. generations Intel i9 CPU'er, og op til Nvidia GTX 1080 grafikkort sammen med både 17" 120 Hz 1920x1080 skærm eller option for en 4K version med 60 Hz.

Bevæger vi os lidt væk fra gaming, havde MSI også et nyt skud på stammen med. Her fandt vi deres Prestige serie med deres PS42, som er et betydeligt spring væk fra deres sort/røde gaming maskiner.



Konceptet bag skulle findes i ønsker fra producentens kunder, som det forlyder er endt ud med et hop væk fra vante rammer.



Der er ingen tvivl om at stilen sigter efter at være mere elegant og diskret end gaming maskinerne. PS42 er en ultralight laptop med en vægt på lige under 1,2 kilo, en tykkelse på 15,9 millimeter, men stadig med en 14 tommers skærm monteret. Her lover MSI en batteritid på op til ti timer.



Hardwaren består blandt andet af en Intel Coffe Lake i7 CPU, op til 16 gigabyte RAM, M.2 NVMe harddisk sammen med et Nvidia MX150 grafikkort. Så det er altså ikke et gamingbæst, men derimod et godt bud på en laptops til produktivitetsopgaver med en kraftig CPU, og trods alt performance der løber fra integrerede grafikkort.



PS42 er en lækker lille sag og bestemt et godt bud på en ultralight laptop, og et godt bud fra MSI hvis man vil have noget andet end deres store gaming maskiner.

Den nye visuelle stil er også lækker med det lyse børste aluminium som føles lækkert og solidt på trods af den lave vægt. Personligt undrer det mig lidt, at de stadig var valgt at holde fast i deres MSI Drage logo på en maskine som den her. Jeg synes den stak lidt for meget ud i designstilen.

Et produkt vi spottede i farten, er producentens nye X399 MEG Creation bundkort, som falder meget godt sammen med lanceringen af AMD Threadripper 2 ,som er lige rundt om hjørnet. Bundkortet kommer med en massiv 19 fasers VRM for at forberede sig på den strømsultne Threadripper 2 CPU, som på stockindstillingerne kan komme helt op og trække et sted imellem 250 og 300 watt.



Men spændende at se MSI er på forkant med tingene med deres nye bundkort som oven i det formår at se forbandet godt ud på samme tid.

