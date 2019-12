AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-05 18:38:31

Computex 2018: ROG Phone, AIO løsninger og andet lækkert nyt fra ASUS

Så er Computex 2018 for alvor skudt igang, og producenterne står næsten på nakken for at fremvise deres nye produkter. Vores kalender er spækket med producentaftaler, og vi starter ud med et kig i retning af ASUS og NVIDIA.

Til dem af jer der havde regnet med NVIDIA sendte deres kommende GTX 11xx udover rampen, må sidde med en lidt tam fornemmelse. Der blev intet afsløret fra NVIDIA i denne omgang.

Derimod fremviste NVIDIA AI til selvkørende biler og robotter.

Lidt mere spændende kom der fra ASUS og deres ROG - Republic of Gamers - The Choice of Champions segment. Her blev den store publikum-sluger lanceringen af ROG Phone.

Med i nyhedssækken havde ASUS også ASUS ROG Delta Gaming headset med indbygget Quad-DAC og ASUS på vej med ROG THOR 1200W Platinum

Se omtalte og meget andet på vores første Computex 2018 videodækning.

