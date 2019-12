AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-06-15 10:23:00

Computex 2018: SeaSonic - Ny SFX strømforsyning og SeaSonic SCMD

Computex er slut, men vi har stadig godter til jer. SeaSonic er kendt for at lave nogen af verdens absolut bedste strømforsyninger, og Seasonic står også bag en del af de strømforsyninger, som andre producenter sælger. Det

Redaktionen er selv stor fan af SeaSonic, og praktisktalt redaktions maskinerne og vores private computere, er alle udstyret med Seasonic PSU'er. Derfor var et møde med Seasoninic under Computex helt oplagt.

Se med i nedenstående video, hvor vi gennemgår de produkter de havde med på Computex 2018.



Helt kogt ned, havde Seasonic ikke et kæmpe udvalg med på dette års Computex, men modsat må vi jo også konkludere, at Seasonic er ret godt dækket ind på alle parametre. Her finder vi f.eks. deres Prime series samt deres mere prisvenlige Focus serie, som til trods for de er budgetvenlige - stadig er af ekstrem høj kvalitet.



Deres nye strømforsyning er netop af finde i Focus serien med deres nye SFX L SGX-650. Det er en brik vi har manglet et stykke tid i SeaSonics udvalg, så det var fedt at se de nu også er med på den front. SFX L SGX-650 er fuldt modulær, og kommer med 80 Plus gold certificering for at toppe lagkagen af.

Et andet spændende produkt Seasonic medbragte, var deres strømskinne, som dog stadig er under udvikling. Grunden tilde havde den med på Computex var for at få feedback fra de fremmødte.

Det er basalt set en strømskinne til internt brug i din computer for at kunne lette kabelføringen i kabinettet. Der gemmer sig dog en del mere teknik under overfalden for at få det til at virke optimalt.

Skinnen forbindes til størmforsyningen med et enkelt stik i bunden, som man kan se her med en af deres Prime Gold strømforsyninger. Alle andre kabler, som f.eks. dine SATA eller PCI express kabler, forbindes til skinnen, og trækkes derfra saft til de enheder der skal bruge strømmen. Det skærer meget ned på hvor mange kabler, der skal trækkes igennem kabinettet.



Der er en del teknik indbygget i Seasonoc strømskinnen ,der sørger for at fordele og styre strømmen, så det i sidste ende fungerer lige så godt som individuelle kabler. Der vil være en lille effektivitetsfald på et par procent med den her løsning, men i forhold til de fordele det kan have med, så synes vi det vil være det værd.

Der skulle også være mulighed for at forbinde ting som PWM blæserstik og andet direkte til skinnen for at samle det hele et sted.



Det er som sagt stadig under udvikling, og det er udviklet i samarbejde med Fractal Design, som det ser ud på nuværende tidspunkt, for senere gen at være passe specifikt i deres kabinetter. Seasonic forklarede dog konceptet sagtens ville kunne udvikles med henblik på andre kabinetter.



Generelt set fra nørdens synspunkt, er det super spændende at se der arbejdes på at udvikle den måde, som vi tænker på at forbinde strømmen i almindelige desktop computere, og vi ser frem til at se mere fra SeaSonic på den front inden alt for lang en tidshorisont.

