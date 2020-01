AUTHOR :

Computex 2019: SAPPHIRE fremviser nye grafikkort og eGFX enheder

Vi er bare et par dage væk fra Computex 2019 starter, og vi har allerede fået nyheder skubbet ud fra gutterne hos SAPPHIRE.

Med i bagagen har producenten deres nye version af deres egne TriXX software til overclocking og justering af dit grafikkort. TriXX er et unikt udviklet softwareværktøj, der ligner meget GPU Tweak fra ASUS eller den mest kendte tweaking software MSI Afterburner.

På Computex 2019 SAPPHIRE vil vise deres seneste 50th Anniversary Gold Edition Nitro + Radeon RX 590 i et demo system, der vil integreres med den nye TriXX software. Hvad dette betyder for Navi, er vi ikke sikre på, da der ikke er nogen omtale af det i pressemeddelelsen, hvilket ikke er overraskende, da de sikkert ikke ville være kilden til lækket information forud for tid.



SAPPHIRE vil også stadig skubbe deres Pulse line ud over rampen, der gennem tests har vist god performance.



SAPPHIRE er også repræsenteret i Blockchain-verdenen med deresd blockchain-fokuserede RX 570 med en massiv 16 GB GDDR5 til GRIN coin miners, og Computex vil byde på et ny 16-8 Compute System med 8 af disse GPU'er i et enkelt system. Kortene vil være tilgængelige for som standalone direkte fra SAPPHIRE.



eGFX hitter stadig



Ekstern grafik gennem Thunderbolt 3 er kommet for at blive, og SAPPHIRE søger at få mere opmærksomhed til deres eGFX Expansion Chassis GearBox på Computex 2019. Med Thunderbolt 3-understøttelse og evnen til at køre op til et 300 W fullblown grafikkort samt opladning af bærbare computere (op til 60 W), har GearBox muligheden give din bærbar solid tilførsel af performance.

Det er en Apple-anbefalet eGFX-løsning, så her kommer Apple folket virkelig med på beatet med hensyn til grafikkort performance.



Integreret og kommerciel



Ofte fra det typiske forbrugers synspunkt glemmer vi, at SAPPHIRE målretter de indlejrede og kommercielle segmenter ret hårdt. På Computex 2019 SAPPHIRE vil de derfor fremvise systemer, der understøtter AMD Ryzen Embedded R1000 SoC med Radeon Vega 3 grafik med deres SAPPHIRE FS-FP5R 5 × 5 og IPC-FP5R Mini-ITX Embedded platforme. Disse systemer bruges typisk til medicinsk billeddannelse, digital skiltning.



Consumer Gaming Graphics er ikke det eneste, SAPPHIRE jagter på markedet, Professional Graphics applikationer er områder med mange penge og et stort fokus. Under Computex SAPPHIRE vil vise et system frem med Multi-Display Fleksibilitet som blandt andet er henvendt til Dome Theatre. De vil også have en GPRO E8870 4G Six screen demo med sig, der understøtter op til 6x4K skærme samtidig til at gengive et enkelt højopløseligt billede.



Nyhederne er allerede begyndt at strømme ind fra Computex, og vi vil gøre alt for at holde jer ajourført.

