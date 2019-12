AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-28 12:00:58

Cooler Master annoncerer ny TUF Gaming serie i samarbejde med ASUS

Ringer TUF navnet en klokke, er det sikker noget du forbinder med ASUS og deres TUF serie af bundkort.

Nu hopper Cooler Master TUF konceptet med en ny række gaming produkter, som dog ikke omhandler bundkort, men som inkluderer et tæt samarbejde med føromtalte ASUS.



Der bliver i stedet tale om en TUF Gaming serie, som bringer TUF brandet kabinetter, kølere og strømforsyninger med i kølvandet.



Ifølge Cooler Master, bliver deres nye TUF Gaming lineup med fokus på tre områder; funktionalitet, pålidelighed og det visuelle design.



Listen af nye produktet, bliver alle markedsført under det nye TUF Gaming brand, og bringer rent visuelt et farvetema med sig fra ASUS’ bundkort serien.



Fra Cooler Masters side, kommer der en kending i form af deres MasterBox MB500 kabinet, som iklædes et TUF Gaming Alliance badge, og et glaspanel på den anden side med et Digital Camo mønster. Her bæres der tydeligt præg af temaet fra ASUS og deres TUF bundkort.



Cooler Master introducerer to TUF Gaming Edition kølere, MasterAir MA410M og en MasterAir MA410M. Ens for begge er et Digital Camo mønster i toppen og RGB fans i en push-pull konfiguration gældende for MA410M TUF Gaming Edition og et push-pull sandwich koncept på MA620P TUF Gaming Edition.



MasterAir MA410M TUF Gaming Edition tilbyder 5 års garanti mens MasterAir MA620P TUF Gaming Edition kommer med vanlige 2 års garanti.



Samarbejdet bringer også en MasterWatt PSU serie med sig til deres nye TUF Gaming Edition lineup, som ligeledes prydes med Digital Camo print. Der bliver tale om et semi-modulært design og der kommer 450W, 550W, 650W og 750W på markedet.



Du kan finde en præsentation af Cooler Master TUF Gaming serien i nedenstående video.