AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-02-16 12:18:16

Corsair One Elite og Corsair One Elite Plus annonceret. Mini PC spækket med power.

Corsair melder ankomst af deres nye prisvindende Corsair One PC i 2018 klæder, og denne gang navngives den lille skønhed Corsair One Elite. Den nye gaming mini PC, er udstyret med Intels 8th Generation Intel Core i7-8700K seks-core processor, som via boost kan ramme 4.2GHz.

Hertil er CPU delen væskekølet for at holde temperaturen nede på den meget spartane plads Corsair One Elite har at gøre godt med.



Corsair One Elite kommer med 32GB RAM af deres egne Corsair Vengeance LPX DDR4 2,666MHz moduler, og for at toppe det hele af, har Corsair monteret et vandkølet NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti grafikkort.



Et kig i retning af lagerdelen, finder vi på denne small form factor mini PC, en 480GB m.2 NVMe SSD samt en 2TB harddisk. Alle komponenterne i Corsair One Elite forsynes med strøm fra en Corsair SF500 PSU, og airflowet i systemet består af deres populære Corsair ML140. Af tilslutninger finder vi USB 3.1 Gen 1 Type-A port og en HDMI 2.0 VR port.



Corsair One Elite releases desuden også i en anden variant, Corsair One Pro Plus. Denne model er udstyret med 8th Generation Intel Core i7-8700K CPU, NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti og 16GB DDR4-2,400MHz RAM.



Corsair One Pro Plus, er ligeledes monteret med samme 480GB NVMe SSD og 2TB harddisk.



Videoen giver et lækkert indblik i hvad vi har i vente. Tweak.dk arbejder på at få en af modellerne til test inden for kort tid.