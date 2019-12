AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-28 11:48:05

Corsair hopper på livestreaming med opkøbet af Elgato's gaming division

Rygterne har svirret et stykketid, men nu har Corsair officielt bekræftet opkøbet af Elgato's gaming division.

Rygterne har svirret et stykketid, men nu har Corsair officielt bekræftet opkøbet af Elgato's gaming division.



Elgato brandet vil stadig være i drift under Corsair’s faner, men hvor firmaets Elgato Eve bliver i egne rækker hos Elgato under Eve Systems.



Elgato er en velkendt aktør inden for streaming kommunitet for deres serie af capture kort, stream decks, green screens og docks. Tilbage i november 2017, annoncerede Elgato også deres nye 4K60 Pro, som er et high-end PCIe x4 capture kort, som er kompatibel med forskellige platforme.

Grundlæggeren af Elgato, Markus Fest, fortsætter som CEO på Eve Systems, og i forbindelse med salget, har Markus Fest udtalt:



"The brand has been with us for almost twenty years and we are obviously a little sad to see it go, but Corsair is a fantastic company and will be a great new home for Elgato”



Det bliver spændende at se udviklingen fra begge partner i den kommende tid. Læs hele pressemeddelsen HER