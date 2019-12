AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-23 14:38:03

Corsair udgiver ny gaming PC

Den nye Corsair One gaming PC blev annonceret i februar, men nu er den klar til at blive solgt. Corsair One er den første ’’ready-to-run-system’’ fra producenten, der har været mest kendt for deres PC-komponenter og peripherals.

Den nye gaming-PC bruget et tilpasset ’custom case form factor’, som er et ’shallow-depth mini tower’’, men alle de store komponenter inde i bruger standard PC form factors:

’’mini-ITX motherboard, SFX power supply, 2.5" SSDs and supporting graphics cards up to 11’’

Stilmæssigt er Corsair One mindre pragende end mange gamer-orienterede produkter. Forsiden omfatter aqua blå belysning, der kan styres eller helt deaktiveres via Corsair Link-softwaren, men det er ’’single-color’’ i stedet for fuld RGB belysning. Selv med belysningen fra Corsair One, gør at den måske ikke helt passer ind passer ind på et typisk kontor eller i en stue, men den relativt lille størrelse og helt sorte farveordning gør den temmelig diskret.

Systemets afkøling leveres af en enkelt ML140 udsugningsventilator foroven og indtager gennem sidepanelerne. Den software, som er forudinstalleret på Corsair One, er minimal. Windows 10 Home med alle de nødvendige drivere, Corsairs CUE tilpasnings værktøj, og installatører til populære spil.

Corsair vil sælge Corsair One PC gennem store elektroniske detailhandlere samt direkte via deres online butik.