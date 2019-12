AUTHOR :

Cryptocurrency mining påvirker eftersøgningen efter liv i rummet

Hvis du gik som gamer og følte dig under pris mht. problemer med anskaffelse af grafikkort grundet Cryptocurrency mining støvsuget markedet, så er du langt fra ene om klagen.

Nu melder flere forskere sig også på banen, med klager om, hvor svært det kan være at skaffe grafikkort. Udmeldingen kommer fra SETI (the Search for Extraterrestrial Intelligence), som i en rapport til BBC forklarer, og manglen på grafikkort påvirker eftersøgningen af intelligent liv i rummet.

En del af processen i at finde liv uden for vores klode, sker blandt andet ved at analyserer radiobølger, og til dette formål kommer GPU’en ind i billedet.

Der er ifølge rapporten tale om Green Bank Observatory i West Virginia, og Parkes Observatory i Australien, som ifølge Dr. Dan Werthimer, chief scientist hos Berkeley SETI Research Center, er kvalitetsafhængig af, at kunne få fat i de nyeste GPU’er på markedet, og det er på nuværende tidspunkt en kamp mod cryptocurrency mining folket.

“This is a new problem, it's only happened on orders we've been trying to make in the last couple of months”



“We've got the money, we've contacted the vendors, and they say, 'We just don't have them',” Werthimer added, forklarer Werthimer til BBC.



Organisationer som SETI, benytter ofte den nyeste teknologi inden for hardware som f.eks. high-end grafikkort til at æde sig gennem store mængder af data – i SETI’s tilfælde, til at bearbejde radiobølger opfanget fra rummet via teleskoper.

