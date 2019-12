AUTHOR :

Crytek fremviser en real-time ray tracing demo til AMD og Nvidia hardware

Real-time ray tracing teknologien, kan meget hurtigt blive mainstream på alle grafikkort inden for relative kort tid. Dette inkluderer AMD og NVidias nuværende hardware.

Crytek har bygget et real-time ray tracing system, som ikke tager hensyn til unikt udviklet hardware, og planen er de vil implementere det i deres CryEngine, for at åbne for muligheden for enhver spiludvikler kan bygge deres spil med ray tracking kvit og frit.



Den frigivne video, navngivet "Neon Noir", byder på små to minutters 4K @ 30 FPS ray tracing lavet i real-time på et Radeon Vega 56 grafikkort.

Crytek has released a new video demonstrating the results of a CRYENGINE research and development project. Neon Noir shows how real-time mesh ray-traced reflections and refractions can deliver highly realistic visuals for games. The Neon Noir demo was created with the new advanced version of CRYENGINE’s Total Illumination showcasing real time ray tracing. This feature will be added to CRYENGINE release roadmap in 2019, enabling developers around the world to build more immersive scenes, more easily, with a production-ready version of the feature.

Ray tracing is a rendering technique that simulates complex lighting behaviors. Realism is achieved by simulating the propagation of discreet fractions of energy and their interaction with surfaces. With contemporary GPUs, ray tracing has become more widely adopted by real-time applications like video games, in combination with traditionally less resource hungry rendering techniques like cube maps; utilized where applicable.

via CryEngine

Se den vilde demo herunder:

Alle reflektioner er ”ray traced”, men som med Battlefield V, anvendes traditionelle gengivelsesteknikker sammen med ray tracing for at optimere ydeevnen.



Nvidia har opkrævet en formue for RTX hardwaren, og fremvisningen fra Crytek skal nok sætte sindene i kog. Dog er der noget man bør tage med i overvejelserne inden klagerne bygges op.

Cryteks ray tracing er stadig under udvikling, og det vil vare et stykke tid, før det er tilgængeligt for masserne. For det andet ser demoer altid væsentligt bedre ud end efterfølgende spil, så det er lidt for tidligt at dømme den visuelle kvalitet af alternativet.

Kilde: CRYENGINE



Cryteks umildbare imponerende demo, kunne være et bevis på, at real-time ray tracing måske ikke kræver special hardware. NVIDIA hævder, at GeForce GTX kort kan renderer ray traced scenarier – dog langsommere end Turing RTX GPU’er.

Husk at se vores GUIDE: Valg af grafikkort 2019



Hertil føjer Turing RTX GPU’er dedikerede pipelines til, som ifølge Nvidia beregner ray tracing hurtigere, hvilket gør simulering af ray tracing i større udstrækning af andre lignede produkter på markedet.



Så spørgsmålet handler måske ikke så meget om hardware support, men om hvordan Crytek formår så flydende en proces hardware, der ikke blev bygget til opgaven?



Crytek er udvikleren / skaberen bag Far Cry og Crysis spilserien (nogle af efterfølgere blev udviklet af tredjeparts, men originalerne var helt deres), og Crytek er kendte for at skubbe barrieren for hvad man troede var muligt i PC grafik.



Fra Cryteks side, kommer også CryEngine, en grafikfokuseret spilmotor, der anvendes til Crysis, Far Cry, Kingdom Come: Deliverance, blandt andre titler.



CryEngine er licenseret på en "pay what you want" -ordning til små udviklere, der gør det muligt at bruge motoren i deres spil gratis, hvilket åbner for mange Indie spil, kan få glæde af mulighederne med ray tracing værktøjer, når det bliver muligt at kunne udnytte omtalte i større udstrækning.

