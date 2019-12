AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-01 10:55:03

DIY Perks bygger custom PC af træ og reb

Alternative løsninger indenfor custom build computere har ført os vidt omkring. Det samme kan siges om denne gut, som har bygget en ganske unik PC med brug af reb og træ, og resultatet er ganske smuk og funktionelt.

Med titlen ”I built a PC out of rope and wood”, tager DIY Perks med på en rundvisning i planlægning og udførelsen, og frem til det endelige resultat, som bestemt er en fremvisning værd.



DIY Perks, benytter sig blandt andet af Intel Core i7-8700K CPU, ZOTAC GeForce GTX 1080 Mini 8GB GDDR5X VR Ready Gaming grafikkort, WD BLUE 3D NAND SATA SSD, 2x NH-D15, ASUS Z370-I bundkort m.v.



Det hele er samlet, så det mest af alt ligner en kaffemaskine vi har stående på kontoret på redaktionen.

Se den flotte gennemgang på video.