DRL og BMW vil bygge verdens hurtigste drone

Der indgås hele tiden nye samarbejder virksomheder imellem, men det her må siges at være et af de mere interessante af slagsen.

Drone Racing League byggede sidste år verdens hurtigste drone. Den gik under navnet RaceX og havde en tophastighed på 265,87 km/t. I år skal den rekord gerne slås.

Drone Racing League har i den forbindelse valgt at indgå et samarbejde med den tyske bilfabrikant BMW.

Sammen vil de to parter forsøge at bygge verdens hurtigste drone anno 2018. Dronen forventes at være færdig til at stille op til ræs ved BMW Welt – et større eventcenter i München.

Ræset er naturligvis kun for droner. Det vil blive skudt i gang den 28. juli, hvor intet mindre end 75 forskellige lande vil få mulighed for at følge med via skærmen.

Det skal blive spændende at se, hvad tophastigheden på den nye drone kommer til at være.