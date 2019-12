AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-16 18:14:33

Dash Wand - Scanningsgadget fra Amazon

Amazon er en virksomhed, der elsker at forny sig. Det er den nye Dash Wand et glimrende bevis på.

Echo-ejere har på det seneste været i stand til at bestille ting via deres stemme. Nu har Amazon taget skridtet videre.



Den nye Amazon Dash Wand sørger nemlig for, at du for fremtiden vil kunne foretage bestillinger med en simpel scanning.



Amazons Dash Wand er en Wifi-drevet gadget, der er udstyret med en stregkodescanner. Denne gør det muligt at scanne hverdagsprodukter, heriblandt madvarer.



Derudover er Amazons nyhed magnetisk. Og som om det ikke var nok, så er den også blevet udstyret med det unikke stemmestyringsprogram, Alexa.



Hvis du kan lide, hvad du hører, og godt kunne tænke dig at få fingrene i Amazons Dash Wand, så er det bare med at komme afsted.