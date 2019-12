AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-01 22:19:28

Dato og lokation bekræftet for TwitchCon 2018

TwitchCon bliver til efteråret afholdt for fjerde gang nogensinde.

Det første TwitchCon blev stablet på benene i 2015. Eventet er siden da blevet afholdt hvert år i Californien, USA.

Nu er dato og lokation for dette års TwitchCon blevet bekræftet, og igen er det Californien som får æren af det populære event.

TwitchCon 2018 vil blive afholdt i San Jose McEnery Convention Center i San Jose, Californien. Eventet skydes i gang den 26. oktober og slutter to dage senere.

Man skal kun tage et hurtigt kig på besøgstallene for at finde ud af, hvor populært TwitchCon efterhånden er blevet.

20.000 mennesker valgte i 2015 at besøge TwitchCon. Det tal var steget til 50.000 mennesker ved sidste års event.