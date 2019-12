AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-02 13:54:07

De 5 mest læste reviews og nyheder i 2017 på Tweak.dk

Det er altid underholdende at kigge down memory lane, og vi benytter det friske år til et kig tilbage på året der gik på Tweak.dk. Dermed får du også muligheden for at samle op på spændende informationer på vores platforme, som du måske gik glip af.



Tweak.dk Reviews:



Højdespringeren blev lidt uventet vores Gennemgang af M.2 NVMe med Kingston KC1000. Her rundede vi 22000 læsninger fra november og frem til dagsdato. Det viser også os på redaktionen, at lagringsdiske er populært blandt danskerne. Du kan læse Gennemgang af M.2 NVMe med Kingston KC1000 HER

På andenpladsen finder vi OnePlus 5 fra juli måned med 11766. OnePlus har om nogen formået at tiltrække sig opmærksomheden fra brugerne på Tweak.dk men også den generelle opmærksomhed for smartphone-folket. OnePlus har skabt røre i andedammen blandt de mere ansete producenter som Samsung, Apple og HTC. Vi har testet deres OnePlus 5T, og som med OnePlus 5, blev vi positivt overrasket. Du kan læse testen af OnePlus 5 HER



På tredjepladsen finder vi Plantronics Voyager 8200 UC Bluetooth headset med 6904 visninger, som vi testede i oktober 2017. Et headset fra Plantronics, som i den grad bød på en lækker oplevelse. Navnet Plantronics ringer en klokke for de fleste. De er kendt for at lave kvalitetsheadsets, hvad enten det drejer sig om deres nyere modulære gaming headset serie, eller deres mere professionelle headsets, med fokus på produktivitet og forretningsgang, for eksempel på et kontor. Og det er lige præcis her. Læs testen af Plantronics Voyager 8200 UC Bluetooth headsettet HER



Fjerdepladsen indtages af AMD Ryzen R7 1800X fra marts 2017 med 6648 læsninger. AMD fik denne gang for alvor prikket til Intel, som længe har mærket sig på toppen af poppen inden for processorer. Sidenhen kom ThreadRipper til, som har sat gang i konkurrencen til fordel for brugerne, som længe har kigget forgæves i retning af en konkurrent til Intels herredømme. 2018 vil uden tvivl byde på Ryzen Refresh, som I også vil finde test af på Tweak.dk. I kan finde test af AMD Ryzen R7 1800X HER

På plads nummer fem finder vi lidt uventet Garmin Forerunner 35 med 6589 visninger. Test af fitnessudstyr blev startet op i 2017, og faktisk taget ganske godt imod af vores nørdede bruger, som åbenbart ikke er bleg for en tur i træningscentret eller en tur i skoven iført kondisko. Med på vejen skrev vi ” Garmin Forerunner serien er yderst populær hos det løbende folk, og lillebroren, Forerunner 35, er spækket med spændende features. Forerunner 35 har optisk pulsmåling og fungerer både som et GPS løbeur, og en daglig aktivitetstracker. Vær med når tweak.dk tester Garmins Forerunner 35”

Du kan læse testen af Garmin Forerunner 35 HER

Tweak.dk Nyheder

Her omtaler vi efterhånden alt mellem himmel og jord, som dog helst har en kant af teknologi i sig, og med over 1500 nyheder pr. år, som er der nok at plukke af.



På førstepladsen finder vi Pirate Bay har skjult et Cryptocurrency Miner script og brugt brugernes CPU ressourcer med 8942 visninger. Om noget, så har torrent fanget folkets opmærksomhed, og mixes dette med Cryptocurrency, som har vi en sikkert cocktail af relevant og faglig indhold. Især Cryptocurrency har været i mediernes søgelys gennem 2017, og 2018 bliver uden tvivl skueplads for mere inden for Cryptocurrency. Du kan læse Pirate Bay har skjult et Cryptocurrency Miner script og brugt brugernes CPU ressourcer nyheden HER



Nyt tiltag fra Valve mod cheats i computerspil hopper ind på en andenplads med 8714 visninger, og bare Valve nævnes, så vækkes computer og gamer-nørden til dåd. Denne gang omhandlede nyheden et nyt regelsættet “Trust Factor”

Valve skrev følgende ”We wanted to keep the best parts of Prime and ditch the parts that cause problems in the CS:GO community. Starting today, players will, by default, enter matchmaking using their Trust Factor rather than their Prime status and in the short term, players with Prime status can still choose to match using the old system.



Du kan læse nyheden om Nyt tiltag fra Valve mod cheats i computerspil HER



På listen finder vi også Samsung QLED TV udnytter ny teknologi til blændende farvespektrum med 7329 visninger. Her fremviste Samsung nye muligheden inden for QLED i fjernsyn, som vi kommer til at stifte nærmere bekendtskab med i 2018. Blandt andet har de lige fremvist et nyt 88 tommer 8K TV, som vi forsøger at se mere af under CES 2018. Du kan læse nyheden om Samsung QLED TV udnytter ny teknologi til blændende farvespektrum HER

Fjerdepladsen gemmer nyheden om Microsoft relancerer deres ikoniske IntelliMouse Explorer med 6037 visninger. Med få år på nørd-bagen, vil du uden tvivl nikke genkendende til producentens første IntelliMouse 3,0, og nu er gammel vin på nye flasker altså trukket frem i lyset igen. Du kan læse mere om Microsoft relancerer deres ikoniske IntelliMouse Explorer HER

På femtepladsen finder vi Razer tilbyder dig penge for at spille med 3108 visninger. Når man direkte kan få betaling for at sidde foran sin computer og spille, så er det vel med at udnytte muligheden uden det kræver man skal være det næste nye eSports talent med kæmpe sponsor i ryggen. På daværende tidspunkt skrev vi ” Hvis det lyder for godt til at være sandt, så er der ofte en catch klistret på, og det samme gør sig gældende med tilbuddet fra Razer, og så alligevel ikke.

Razer har sendt en pressemeddelse ud, hvor der forlyder de tilbyder dig betaling for at benytte dig af deres Cortex software mens du spiller, som gennem omtalte applikation, vil overvåge spillet mens du spiller spil som f.eks. Overwatch, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends osv.



Læs Razer tilbyder dig penge for at spille HER



Et sjovt tilbageblik for redaktionen, og vi danner os nemt et overblik over relevant indhold til 2018. Vi tager senere på 2018 et tilbagekig på andre vellæste artikler på Tweak.dk