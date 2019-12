AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

Deadpool 2 rammer biograferne i juni 2018

Hvis du var vild med den første Deadpool-film, så kan du nu godt begynde at se frem til næste år. Her bliver efterfølgeren nemlig gjort tilgængelig.

Deadpool 2 har længe været rygtet på vej. Tidligere i år blev det dog bekræftet, at man endnu ikke var begyndt at filme.

En del af årsagen hertil var, at man stadig manglede den rigtige skuespiller til rollen som Cable. Han er nu fundet i form af Josh Brolin. Ryan Reynolds får desuden igen muligheden for at spille Deadpool.

Med Josh Brolins indtog er det nu også blevet afsløret, hvornår Deadpool 2 rammer biograferne. 20th Century Fox bekræfter, at det kommer til at ske 1. juni 2018.

Rhett Reese og Paul Wernick vender tilbage til rollerne som filmens manuskriptforfattere. Der er dog blevet fundet rum tl en ny filminstruktør. Rollen er i denne omgang blevet givet til David Leitch.

Den første Deadpool-film blev udgivet i februar sidste år, hvor den fik enorm succes. Der er som resultat heraf store forventninger til efterfølgeren.