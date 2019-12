AUTHOR :

Delid konkurrence - VINDERNE ER TRUKKET

For kort tid siden startede vi et delid projekt med Delid.dk. Her udloddede delid.dk 2 omgange delid, og vi har nu trukket et par heldige vindere.

Hvis I ikke har set vores oprindelige video i serien, hvor jeg med hjælp fra Rasmus fra Delid.dk tager tøjet af tre CPU'er og tester forbedringerne, så kan I finde den lige her:

Stort tillykke til vinderne:

Jannik Davidsen og Rasmus Jensen

I skal kontakte Rasmus via mail på infodelid@gmail.com, så I kan aftale videre om jeres præmie.

Hvis ikke Rasmus har hørt fra jer inden for 14 dage fra i dag mandag d. 6. august trækker vi en ny vinder til at tage jeres plads.

Tak til alle jer der deltog og bedre held næste gang!