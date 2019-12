AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-28 23:35:07

Dell lancerer VR-headset

Virtual Reality er allerede nu en stor ting, og det bliver kun vildere i fremtiden. Dell er den seneste virksomhed til at indse dette.

Virtual Reality er allerede nu en stor ting, og det bliver kun vildere i fremtiden. Dell er den seneste virksomhed til at indse dette.

Dell har valgt at hoppe med på den stadig populære Virtual Reality-vogn. Det har de valgt at gøre med et nyt produkt ved navn Dell Visor.

Dell Visor er et VR-headset, som er beregnet til at blive brugt sammen med virksomhedens notebooks.

Vi mangler stadig at få mange detaljer om Dells nye VR-headset, men i øjeblikket tyder noget på, at det ankommer med en pixel resolution på 1440x1440.

Dell Visor forventes at blive udgivet engang i oktober. Et før-salg vil dog allerede begynde i september.

Hvis du er en af dem, der er bidt af Virtual Reality og derfor gerne vil have fat i Dells opfindelse, så skal du forberede dig på at betale en pris på 349 dollars.