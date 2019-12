AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-05-31 13:15:58

Dell's Inspiron 27 7000 er den første Ryzen All-in-One PC på markedet, og den lanceres i flere forskellige prisintervaller. Naturligvis ikke designet med gaming i højsæddet, men ikke desto mindre er hardwaren ganske potent.

Vi har allerede set VR-ready all-in-one computer fra Dell, som var designet med AMD Ryzen, og Dell er nu klar med endnu et skud i bøssen. Denne gang fremviser de en ny Inspiron 27 7000.



Den nye Dell Inspiron 27 7000 bygges med et 27” LCD display med et IPS panel og en opløsning på 1920x1080. Til at forsyne systemet med performance finder vi en quad-core Ryzen 5 1400 CPU og et RX 560 med 4GB RAM. Prisen for den nye Inspiron 27 7000 er $1,000.



Tager du skridtet videre, kan du for $1,300 få selvsamme Inspiron 27 7000 monteret med en octa-core Ryzen 7 1700 processor samt et RX 580 GPU med 8GB RAM. Denne vil ifølge Dell tilbyde VR support og 1920x1080 gaming.



Sidste skridt på 3-trins skalaen fra Dell, er deres $1,500 konfiguration, som denne gang peppes med et 1920x1080, der skiftes ud med 4k og HDR support, og genbrug af føromtalte RX 580 GPU.

Dell skriver ligeledes deres Inspiron 27 7000 kan opgraderes ret nemt, hvis man selv vil udskifte f.eks. harddisken, bundkortet mv.



Man kunne måske have drømt om en Thunderbolt port på denne form for PC, men i stedet får man 3x USB-C, USB 3.1 (x4) samt USB 2.0, og standard RJ45, SD og headphone stik.

Kilde: Dell