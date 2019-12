AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-10 00:29:24

Den mekaniske kattepude - Alternativet til et kæledyr

Hvis du aldrig før har hørt om en mekanisk kattepude, så har du her chancen for at blive klogere på modellen fra Yukai Engineering.

I mange lejligheder er det desværre ikke lovligt at have kæledyr. Det er mange mennesker kede af, men nu ser deres bønner - i hvert fald på et teknologisk niveau – ud til at være blevet hørt.

Det japanske firma Yukai Engineering har i den forbindelse opfundet den såkaldte Qoobo, der er en mekanisk pude formet som en kat.

Puden er simpelthen designet til at ligne kroppen på en kat, uden ben og hoved, men med en hale, som tilmed kan bevæge sig, når man lægger ens hånd på puden.

Yukai Engineering har planer om at lancere Qoobo senere på året, så den er klar til at ramme butikshylderne i juni 2018.

Puden forventes at komme til at koste omkring 100 dollars. Den synes måske dyrt, men måske kan det alligevel blive en god investering, hvis du bor i en lejlighed, hvor det ikke er muligt at have kæledyr.