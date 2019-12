AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-06 10:08:07

Den nye iMac Pro er et BÆST i smuk indpakning

Når Apple rasler med nyhedsbøssen, spidser både brugerne og medierne ører. Det var bestemt in gen undtagelse under gårsdagens WWDC 2017, hvor en ny iMac Pro så dagens lys iklædt nogle imponerende specifikationer.

Den nye iMac Pro, er bygget med et 27” 5K Retina display, og tilvalgsmuligheder på processor fronten, som bestemt virker fristende, og sikkert også vil sætte sit tydelige præg på husholdningsbudgettet. Denne gang byder Apple op til dans med muligheder for en 8 core, 10 core eller en 18 core Xeon processor. Her til kommer muligheden for op til 128GB RAM og op til 4TB SSD, så Apple viser bestemt de mener det alvorligt med den nye iMac Pro.



Apple skriver følgende:



“We’re thrilled to give developers and customers a sneak peek at iMac Pro. This will be our fastest and most powerful Mac ever, which brings workstation-class computing to iMac for the first time,” said John Ternus, Apple’s vice president of Hardware Engineering. “We reengineered the whole system and designed an entirely new thermal architecture to pack extraordinary performance into the elegant, quiet iMac enclosure our customers love — iMac Pro is a huge step forward and there’s never been anything like it.



Featuring next-generation Intel Xeon processors up to 18 cores, iMac Pro is designed to handle the most demanding pro workflows. With an all-flash architecture and all-new thermal design, iMac Pro delivers up to 80 percent more cooling capacity in the same thin and seamless iMac design. And with a new space gray enclosure and gorgeous 27-inch Retina 5K display with support for 1 billion colors, iMac Pro is as stunning as it is powerful".

Workstation-Class Performance in an iMac Design



Den nye iMac Pro kan bestemt også vise sig frem, når det handler om grafikkort, og iMac Pro kan brøste sig af nyeste udspil fra AMD I form af Radeon Pro Vega med 8GB eller 16GB RAM, som ifølge Apple selv, er 3 gange så potent et grafikkort, som nogensinde præsenteret tidligere i en iMac.

Apple sender den nye iMac Pro til december 2017, og startprisen hedder $4,999, og vi tør slet ikke gisne om prisen for topmodellen.



Kilde: Apple