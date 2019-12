AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-23 15:06:09

Destiny 2 udkommer d. 8 september

Destiny 2 vil blive lanceret den 8. september, og vil have en beta-perioden i juni, med tidlig adgang til PlayStation. Det er ifølge en leaked markedsføring-plakat og en hvirvel af rygter på Twitter.

Destiny 2 vil blive lanceret den 8. september, og vil have en beta-perioden i juni, med tidlig adgang til PlayStation. Det er ifølge en leaked markedsføring-plakat og en hvirvel af rygter på Twitter.

Her er plakaten, leaked af både den italienske gaming-side LegaNetwork og GameStop Italien. Den ser helt sikkert legit ud, og det er værd at huske, at Destinys Rise Of også blev leaked via reklamemateriale.

Beta er nævnt på plakaterne, og begge Eurogamere Tom Phillips og industri-insider Daniel Ahmad tilføjede deres betydelige troværdighed via Twitter. Activision havde et partnerskab med Sony om tidlig adgang og en masse eksklusivt indhold på PlayStation - tidlig adgang til efterfølgerenviser, at det sandsynligvis fortsætte.

Timingen passer også helt perfekt. Det første spil og sine to største udvidelser blev alle lanceret i september, med annoceringer eller større markedsføringstræk på eller omkring E3 i juni. Udgiverene Activision vil uden tvivl gøre alt for at hype efterfølgeren op, så det kan forventes, at en officiel afsløring før E3 bliver en realitet. Dette muliggøre en længerevarende markedsføring cyklus. På den ene eller anden måde, vil det ikke vare længe nu, før vi får nogle konkrete detaljer.

Kedeligt men nødvendigt ansvarsfraskrivelse: vi taler leaked materiale og rygter her, så man skal selvfølgelig altid være lidt skepsis. Det hele ser temmelig troværdigt ud, må man bare sige.