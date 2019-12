AUTHOR :

Det er vigtigt at have styr på det tekniske når du opsætter din hjemmeside

Stort set alle kan i dag lave deres egen hjemmeside ved brug af diverse værktøjer på nettet. Men skal din hjemmeside virkelig være ”spitze” og give dine besøgende en unik og ikke mindst brugervenlig oplevelse, er der nogle bestemte parametre, som der skal være helt og aldeles styr på. Hjemmesiden er dit ansigt udadtil på nettet, hvorfor et dårligt førstehåndsindtryk kan være en direkte årsag til mindre besøgende og salg hvis den er erhvervsdrevet.

Denne artikel vil tage en mere teknisk vinkel ift. at opbygge den ultimative hjemmeside, og med det i mente vil der nedenfor blive præsenteret forskellige forbehold, som du skal tage med i overvejelserne under opbygningen af din hjemmeside.



Domænenavn

Hvis hjemmesiden har et bestemt formål, eksempelvis at sælge et bestemt produkt eller ydelse, så er det ikke ligegyldigt, hvad du kalder hjemmesiden. Der skal gerne være konsensus imellem produktet, ydelsen og hjemmesidens domænenavn. Dette sikrer, at du har nemmere ved at blive genkendt på nettet og skabe et omdømme.



Brug det rigtige indholdsstyringssystem

En hjemmeside kan sættes op på forskellige måder og tungen på vægtskålen i forhold til at vælge det rette system til sit online eventyr, er om det skal være en hjemmeside til erhverv, hobbybrug eller hovedsageligt være af informativ karakter. Hjemmesider til hobbybrug har ofte ikke brug for et komplekst indholdsstyringssystem, som på fagsprog hedder Content Management Systems(CMS).



Et af de mest brugte CMS systemer i Danmark er Wordpress. Wordpress er et open source blogsystem, som er meget brugervenligt og henvender sig derfor til dem, der ikke har de store IT-kundskaber. At det er et open souce system, betyder at du som bruger har direkte adgang til kildekoden og kan redigere i dit system, når det passer dig. Ydermere bruges Wordpress ofte til informative hjemmesider, altså dem hvor der ikke drives salg fra.



Hvis du derimod ønsker et mere professionelt CMS system og ønsker at drive en webshop, er der flere gode varianter at vælge imellem. Et godt valg kunne være Magento som lig Wordpress er et open source system, hvilket passer de fleste virksomhedsejere godt, da de selv kan tilpasse koden efter behov. Magento er blandt de 30 mest brugte eCommerce systemer på verdensplan. Systemets popularitet øger muligheden for at finde nye funktioner til systemet, da mange udvikler nye komponenter eller moduler til Magento. Ydermere er Magento utroligt fleksibelt og kan nemt integreres med andre systemer, i så fald du får nye partnere til virksomheden.



Design

Det grafiske udtryk på din hjemmeside har stor betydning for kundernes oplevelse, når de besøger siden. Med valg af det rette grafiske design stimuleres de besøgendes sanser på en positiv måde og der vil være større chance for, at de vender tilbage til netop din side. Der skal skabes interaktion med de besøgende. Responsivt design er på manges læber i øjeblikket og med god grund. Responsivt design, omhandler måden din hjemmeside automatisk tilpasser sig de mange typer skærmformater, hvad enten det er tablet, smartphones eller en computer dine besøgende bruger.

Udform den rigtige tekst til din hjemmeside

Når du skal formulere indhold til din hjemmeside er det alfa og omega at bruge ord og vendinger som er relevante i forhold til den specifikke hjemmesides formål. Hvis hjemmesiden har et informativt udgangspunkt gør det ikke noget at teksten måske er lidt tung, derimod hvis du skal sælge et produkt med nogle specifikke egenskaber er det en fordel at formulere sig kort og præcist. Ingen gider at læse tunge produktspecifikationer. En god tekst til en hjemmeside skal vejlede de besøgende ligesom en ekspedient i en butik, hvor de skal informere, guide, servicere og ikke mindst skabe nysgerrighed. Frygt ej, hvis du har problemer med udformningen af din tekst, så er der hjælp at hente ved at tage en uddannelse i kommunikation.