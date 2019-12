AUTHOR :

2019-02-06

Det nye 3DMark Port Royal DLSS benchmarket med alle RTX 20 Series grafikkort [Video]

I indeværende uge, er 3DMark føjet til NVIDIA DLSS performance test og Port Royal benchmarking suite applikationer.

DLSS er en proprietær NVIDIA teknologi, og derfor stilles der naturligvis krav om ejerskab af et NVIDIA grafikkort. Som understøtter DLSS såsom GeForce RTX serien, Quadro RTX serien eller TITAN RTX, for at kunne afvikle testen. Hertil skal du have seneste NVIDIA driver installeret på grafikkortet.

“The NVIDIA DLSS feature test helps you compare performance and image quality with and without DLSS processing. The test is based on the 3DMark Port Royal ray tracing benchmark. Like many games, Port Royal uses Temporal Anti-Aliasing. TAA is a popular, state-of-the-art technique, but it can result in blurring and the loss of fine detail. DLSS (Deep Learning Super Sampling) is an NVIDIA RTX technology that uses deep learning and AI to improve game performance while maintaining visual quality.”

Den nye NVIDIA DLSS performance test køres i to passes. Første pass renderer Port Royal med DLSS disabled for at teste baseline performance. Andet run renderer Port Royal i en lavere opløsning og inddrager DLSS processing for at skabe frames ved outputopløsningen. Programmet smider frame rate resultater for hvert gennemløb.



NVIDIA DLSS feature testen, tilbydes som en gratis opdatering brugeren med en licens til 3DMark Professional Edition.



