AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-27 17:43:37

Dette års Call Of Duty tages tilbage til WWII

Der er leaked flere billeder af dette års nye Call Of Duty, og mange af dem viser at de vil vende tilbage til World War II historien, som tidligere er set i de første tre titler og 2008’s World at War.

Billeder fra denne imgur hjemmeside viser promotionsbilleder og et Steelbook koncept cover for Call Of Duty: WWII. Det inkluderer et YouTube-link til en video af TheFamilyVideoGamers, der siger, at han har fået sendt disse billeder af person kaldet ’’Anon Nymous.’’ Spol 2:20 ind i videon forneden for at se afsløringen.

Mens alt dette sagtens bare kan være rygter, har Activision udtalt, at de vil tage serien tilbage til sine rødder. Under et ’’investor call’’ i år, udtalte COO Thomas Trippl, at ’’traditional combat’’ ville være et centralt element i de nyere spil. CEO Eric Hirshberg mener, at 2016’s ’’Infinite Warfare’’ var ’’underperformed’’ og ikke fangede forbrugerne.

Mens billederne kunne være falske, blev sidste års Call Of Duty titler ’’Infinite Warfare’’ og ’’Modern Warfare Remastered’’ også afsløret af leaked billeder og videoer. Activision annoncerer normalt CoD navne i slutningen af april/starten af maj før de frigiver spillene i november. Så vi skal ikke vente længe, før vi finder ud af om serien bevæger sig fra fremtiden til fortiden indenfor et par ugers tid.