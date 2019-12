AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-05-05 20:59:43

DirecTV Now gøres tilgængelig for LeEco smart TV

Det er ikke helt skidt at eje et LeEco smart TV. Det er nemlig nu muligt at hente DirecTV Now-appen ned til det populære android-TV.

DirecTV Now-appen bliver nu også at finde på det populære LeEco smart TV. I første omgang er det dog kun amerikanerne, der kan drage fordel af denne nye software-opdatering.



Det er første gang, at DirecTV Now-appen bliver gjort tilgængelig for et smart TV. LeEco’s model har dermed æren af at være den første i rækken.



Appen er i første omgang fås til modellerne Super4 X65, X55, X43 Pro og uMax85. For at få appen skal man tænde for sit smart TV og forbinde det til internettet. En software-opdateringen vil derefter komme frem på skærmen. Brugere kan også vælge at gennemføre software-opdateringen manuelt.



Når opdateringen er blevet installeret, vil DirecTV-appen fremstå på skærmens app-liste.



LeEco nævner også, at alle der har erhvervet sig et nyt LeEco smart TV vil modtage tre måneder gratis abonnement for DirecTV Now.