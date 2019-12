AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-12 12:27:19

Disney blæser til kamp mod etableret tjenester som Netflix

Skulle det være forbigået din snude, så er Disney på ven med deres egen video streaming service i 2019, som udover Disney’s egen indhold, også kommer til at indeholde nye Marvel og Star Wars produktioner.

Konkurrencen mod etablerede services som Prime TV, Netflix m.v., og prisen bliver iflg. Disney et punkt, hvos de vil kunne matche og krybe under konkurrenternes, hvis man tager Disney’s CEO Bob Iger ord for gode vare. Han skriver tilmed de bliver billigere end udbydere som Netflix i seneste pressemeddelse.



“I can say that our plan on the Disney side is to price this substantially below where Netflix is. That is in part reflective of the fact that it will have substantially less volume. It’ll have a lot of high quality because of the brands and the franchises that will be on it that we’ve talked about. But it’ll simply launch with less volume, and the price will reflect that.”



Man kunne dog frygte, at i sammenhold med deres indhold vokser, vil prisen følge med, og indtil vi kender de officielle priser på Disney’s video streaming service, så er det svært at kommentere på denne del af sagen. Konkurrenten hos Netflix prissætter deres grundpakke til $7.99, og en fuldpakke til en pris på $13.99 pr. måned.