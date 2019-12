AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-12-06 12:40:09

Disney meldes tæt køb af Fox

Disney har i en periode været interesseret i at købe Fox. Nu ser man ud til at få held med sit foretagende.

Disney er kommet tættere på om at købe Fox. Faktisk kan en aftale allerede ske at blive bekræftet i næste uge. Det oplyser en ny rapport fra CNBC.

Fox har også været i snak med Comcast om et salg, men et decideret forhandlingsforløb har udviklet sig hurtigere med Disney.

Aftalen vil angiveligt se Disney overtage en del aktiver – heriblandt Fox’s tv-produktion. Man undgår dog Fox’s programmer med fokus på nyheder og sport.

Det er ikke første gang, at vi hører om Disneys forhandlinger med Fox. Historien var også fremme i sidste måned, men hør var der i stedet indikationer på, at de to parter var langt fra at nå til enighed.

Fox er det firma, der holder på rettighederne til Marvel-karakterer som X-Men, Deadpool og Fantastic Four. Hvis aftalen med Disney går igennem, kan vi uden tvivl forvente at se de kommende film omkring de førnævnte Marvel-karakterer blive reeboted.