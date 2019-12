AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-08-09 22:06:24

Disney på vej med ESPN-streamingservice

Disney beskæftiger sig ikke kun med tegnefilm. Virksomheden er nu også begyndt at satse stort på streaming.

Disney vil gøre det meget nemmere for dig at følge med sportens verden på ESPN. Virksomheden har i den forbindelse bekræftet, at man er på vej med en ESPN-streamingservice.



Den nye streamingservice er planlagt til at gå i luften næste år. Den vil til den tid kunne tilbyde 10.000 regionale, nationale og internationale sportskampe og sportsbegivenheder pr. år.



Disse begivenheder inkluderer NBA, NHL, MLS, samt Grand Slam-tennis. Der vil desuden være mulighed for at få fingrene i en individuel sportspakke, der kan tilbyde NHL.TV, MLB.TV og MLS Live.



Den nye streamingservice kommer til at fungerer gennem en opdateret version af den nuværende ESPN app. Den nye version vil også indeholde almindelige sportsnyheder, highlights og resultater.



Disney er seriøse omkring at blive en fast del af den nuværende streamings-industri. Man har som resultat heraf købt størstedelen af ejerskabet i BAMTech, der er en større streaming-virksomhed.