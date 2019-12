AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-08 13:54:11

Disse Samsung smartphones forventes at få Android Q

Google har for nylig udgivet en ny beta af deres Android Q OS software, som forventes udgivet senere på året.

Samsung vil sende Android Q ud på mange af deres smartphones, herunder Galaxy S10 og S10 + og den nye Galaxy Note 10, som forventes lanceret i august.



Virksomheden har ikke afsløret en officiel liste over, hvilke enheder der vil få opdateringen, selvom Sammobile har udarbejdet en liste over enheder, der forventes at modtage opdateringen.



Her er en mulig liste over enheder, der får Android Q:

Galaxy Fold

Galaxy S10e/S10/S10+

Galaxy S9/S9+

Galaxy Note 9

Galaxy A9 (2018)

Galaxy A7 (2018)

Galaxy A6 (2018)/A6+ (2018)

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A50

Galaxy A40

Galaxy A30

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A10

Galaxy J6/J6+

Galaxy J8/J8+

Galaxy M10

Galaxy M20

Galaxy M30

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Galaxy Tab A 10.5 (2018)

Dette er bare en forventningsliste, og det er endnu ikke officielt, og man kunne formode, at flere får opdateringen. Så snart vi får nogle officielle ord fra Samsung, vil vi lade jer vide det

