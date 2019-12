AUTHOR :

Drive-by cryptomining kode spottet i reklamerne på YouTube

"Cryptojacking" er ikke nogen ny opdagelse, og nu er problemet også spottet på YouTube i deres reklamer. Dermed, er du i risikogruppen, hvis din færden på nettet, har bragt dig forbi YouTube.



Cryptojacking, har utallige gange skabt overskrifter, men problemet er igen begyndt at stjæle opmærksomhed.

Drive-by cryptomining, eller også kendt som cryptojacking, har udviklet sig til en af de store trusler mod online brugeren. Basalt set går det ud på, at når du besøger et website, hvor cryptojacking er en del af sitet, så kan din PC potentielt benyttes til at mine cryptocurrency uden din viden eller accept.

Vi så tidligere blandt andet, at Pirate Bay var base for Cryptojacking, og hver gang brugerne var aktive/online på Pirate Bay, blev et script aktiveret, hvorved onlinebrugernes computere blev brugt til at mine cryptocurrency. Flere browser udbydere, er i åben krig mod Cryptojacking, og kommer med forudinstalleret sikkerhed, som skulle dæmme op mod Cryptojacking via blokeringsfiltre, og her finder man f.eks. Opera.



For at undgå at blive offer for Cryptojacking, er første skridt at undgå alternative websites, som uden tvivl er base for utallige Cryptojacking koder, men når Cryptojacking figurerer på store og populære platforme som YouTube, så er spredningen pludselig mange gange større.

I sidste uge dukkede der flere historier op, hvor brugeren AntiVirus software råbte vagt i gevær grundet cryptocurrency mining kode via reklamerne på YouTube, og dette resulterede i flere opslag på blandt andet Twitter.

Great now my browser everytime I watch youtube... my anti virus always blocking coinhive because malware . Idk much about it but this is getting annoying and I need a solution please T n T

Folkene hos Trend Micro, meldte sig hurtigt på banen med følgende kommentar ”more than a three-fold spike", og i samme omgang forklarede, at folk bag angrebet havde udset sig især reklamer vist i France, Taiwan, Italien, Spanien og Japan.



"YouTube was likely targeted because users are typically on the site for an extended period of time,"



Troy Mursch fra Trend Micro skrev yderlige "This is a prime target for cryptojacking malware, because the longer the users are mining for cryptocurrency the more money is made."



Siden problemet blev spottet, har Google udsendt følgende statement:



Mining cryptocurrency through ads is a relatively new form of abuse that violates our policies and one that we’ve been monitoring actively.

We enforce our policies through a multi-layered detection system across our platforms which we update as new threats emerge. In this case, the ads were blocked in less than two hours and the malicious actors were quickly removed from our platforms.



Måske ikke som udgangspunkt et kæmpe problem, men ikke desto mindre, kan "Drive-by" cryptomining sluge nok performance fra din PC til at sende den i knæ mens du er aktiv på et angreben domæne, og ifølge Trend Micro, kan Cryptojacking optage helt op til 80 procent.

Vi følger op så snart der er nye informationer.