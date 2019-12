AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-30 10:38:57

Drone leverer pizzaer i Europa

Dominos har udgivet endnu en pizza-leverings-drone, denne gang i Tyskland og Holland. Sidste år havde de en drone til at levere pizzaer i New Zealand. Til dette pilotprogram har man valgt at bruge ’’autonomous rovers’’ udviklet af Starship Technologies, en virksomhed stiftet af de to Skype grundlæggere.

Dominos har udgivet endnu en pizza-leverings-drone, denne gang i Tyskland og Holland. Sidste år havde de en drone til at levere pizzaer i New Zealand. Til dette pilotprogram har man valgt at bruge ’’autonomous rovers’’ udviklet af Starship Technologies, en virksomhed stiftet af de to Skype grundlæggere.

Dominos har udtalt til Engadget at lanceringen af dette program ikke betyder, at de har givet op på at udvikle deres egne leverings-droner, som de har gjort i et års tid nu.

Både denne pilot og den i New Zealand kommer under DRU (Dominos Robotic Unit), den samme afdeling, der har udviklet Dominos hjemmebygget maskine.

"t's not a matter of changes, but running multiple programs to bring technology, that makes ordering faster and simpler, to our customers as quickly as possible." Udtaler Dominos Enterprise Chief Executive Officer, Den Meij.

Don Meij udtaler yderligere, at hvis virksomheden ikke tilføjer droner til sin virksomhed, vil de ikke have nok personale til at levere mad med deres vækstplaner i løbet af de næste fem til 10 år.

Hvem ved? Inden længe, kan det være, at vi har robotter og droner til at levere mad herhjemme i Danmark. Det kommer i hvert fald tættere på.