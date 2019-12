AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-21 17:25:37

Du kan nu købe iPhone 7 og iPhone 7 plus i rød

Apple introducerer et nyt farvevalg for deres iPhone 7 line-up i dag: Rød. Apple har tidligere tilbudt specielle røde covers til deres iPhones, men det her er første gang selve telefonen, er tilgængelig i rød.

Det nye produkt (RED) iPhone er udstyret med rød aluminium, og lanceres som en del af Apples samarbejde med (RED).

“The introduction of this special edition iPhone in a gorgeous red finish is our biggest (PRODUCT)RED offering to date in celebration of our partnership with (RED), and we can’t wait to get it into customers’ hands," udtaler Apple CEO, Tim Cook.

Apples samarbejde med (RED) involverer en fremhævelse af AIDS indsamlingskampagnerne. Man har valgt at køre et rødt-tema design til produkter og apps, som også er set på tidligere produkter. Apple lavede for nyligt, deres App Store og tilhørende top apps røde, i anledningen af World AIDS Day.

Apples sidste farveskift til deres iPhone line-up involverede en ny blank kulsort farve for iPhone 7, og før dette, havde iPhone 6S en rosen guld farvemulighed.

Den ny farvevariant vil være tilgængelig på fredag d. 24 marts, til modellerne på 128GB og 256GB.