AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-17 23:26:21

Dyson på vej med tre elektriske biler

Dyson har kastet sig over markedet for elektriske biler. Virksomheden er godt i gang med at arbejde på hele tre af slagsen.

Dyson har kastet sig over markedet for elektriske biler. Virksomheden er godt i gang med at arbejde på hele tre af slagsen.

Man vil normalt ikke forbinde Dyson med biler. Faktisk er Dyson bedst kendt for at producere støvsugere, men det har ikke stoppet virksomheden i at prøve kræfter med elektriske biler.

Dyson løftede allerede sidste år sløret for, at man havde påbegyndt arbejdet på en elektrisk bil, der gerne skal stå klar i 2020.

Dyson lader siden da til at have opgraderet projektet. Virksomheden har ifølge The Financial Times ikke kun en, men hele tre elektriske biler på vej.

Et hold på 400 medarbejdere menes at arbejde på projektet, der er sat til at have en værdi på 2,6 milliarder dollars.

Hvis det skulle lykkes Dyson at få bilerne klar til om to år, så bliver det til den tid interessant at se, hvordan de bliver taget imod.