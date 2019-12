AUTHOR : Anders Hansen

PUBLISHED : 2017-03-31 13:43:38

ELSA viser GeForce GTX 1080 Ti S.A.C frem

ELSA afslørede det første billede at sit nyt grafikkort fra SAC Serien. ELSA GTX 1080 Ti S.A.C.

ELSA afslørede det første billede at sit nye grafikkort fra SAC Serien. ELSA GTX 1080 Ti S.A.C. ELSA-grafikkort bliver kun solgt i Japan lige nu, men dette virker til at være ganske normalt for ELSA.

S.A.C serien er ofte ’’semi-custom designs’’, hvilket betyder en ikke-henvisende køleløsning og et ’’derivative’’ af NVIDIAs board. Denne model er tilbøjelig til at følge samme vej. Det nye mere effektive S.A.C køler skulle designes til Pascal Gp102 processore med TDP rated til 250W. ELSA besluttede også at tilføje DVI-D-stik og custom sort ’’I/O bracket.’’ Øverst i højre hjørne, kan vi se to strømstik (6+8pin)

I øjeblikket bliver ELSA-grafikkort kun solgt i Japan. Producenterne anmoder om at vente lidt længere med udgivelsen, men det skulle være helt normalt for ELSA, at de altid er sent på den til SKU lanceringen.