AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-12 17:57:08

ESPN klar med ny streaming service til foråret 2018

Når det kommer til sport, er ESPN en af de tv-stationer, der som regel altid plejer at være på pletten. Sporten er efterhånden blevet så stor en del af foretagendet i ESPN, at der næste år vil lande en helt ny streaming service.

ESPN er i gang med at udvikle en helt ny streaming service. Den kommer til at gå under navnet ESPN Plus.

Den nye streaming service står i første omgang til at blive udgivet i foråret 2018. Det vil ske igennem en tilhørende app.

ESPN Plus ankommer dermed før Disneys streaming service, der først vil være klar til brug engang i 2019.

ESPN Plus vil blandt andet give mulighed for at streame tusindvis af sportsbegivenheder live.

Det er endnu uklart, om den nye streaming service bliver tilgængelige for alle – uanset om man i forvejen er i besiddelse af et ESPN-abonnement eller ej. Flere detaljer vil angivelig følge i løbet af de næste par måneder.