AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-20 18:48:40

EVGA lancerer en ny EVGA DIY Configurator

EVGA lancerer en ny EVGA DIY Configurator, og planen er, at hjælpe den uerfaren bruger til at finde et optimalt system, hvor alt komponenterne passer til hinanden.

I sammenhold med EVGA netop har lanceret en ny EVGA DIY Configurator, så er målet med dette release, at hjælpe forbrugerne med at skræddersy et system, som passer perfekt til ens ønsker og behov.



Den nye EVGA DIY Configurator, er en integreret del af deres web, og her kan du altså sidde i ro og mag, og nørkle et system sammen, som tilfredsstiller dine ønsker i flere forskellige varianter. Her til lover EVGA oven i hatten gode priser på deres egne EVGA produkter vel og mærke.



EVGA DIY Configuratoren fremviser kun produkter, som er kompatible med hinanden, så du som nybegynder får et langt mere overskueligt menukort, og dermed slipper for tanken ”passer det nu til hinanden”



Her krydrer EVGA så med bundles, hvor du som forbruger, kan være sikker på alle delene matcher hinanden til mindste detalje – og ovenikøbet bundles med rabat tilknyttet.



Den garvet forbruger, eller nørden, vil ikke have den store glæde af den nye EVGA DIY Configurator, da nørderne og erfarne uden tvivl vil finde produkterne billigere på Google, eller alternativer til EVGA hardwaren.



For at kunne få optimal glæde af EVGA DIY Configuratoren, så kræver det som udgangspunkt du vælger grafikkort, kabinet og en strømforsyning, mens der ikke stilles krav om peripherals, bundkort m.v. Tilvælges flere af disse hos EVGA, får man, iflg. EVGA, igen optimeret rabatter. What’s not to like?

Med tanke på omtalte, så tilbyder EVGA dog ikke tilvalg af processor, RAM lager og computer skærme, så du kan skræddersy et komplet system.

Du kan teste den nye EVGA DIY Configurator HER

Besøg vores samarbejdspartner MSI via banneret.



Kilde: EVGA